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Дочь знаменитого американского певца Майкла Джексона Пэрис получила свою первую роль в полнометражном художественном фильме, пишет "Российская газета" со ссылкой на The Hollywood Reporter.
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Девушке 19 лет. Она сыграет в триллере с Шарлиз Терон, Дэвидом Ойелоуо, Амандой Сайфрид. Точный сюжет картины пока неизвестен. Известно лишь, что бизнесмен приезжает в Мексику и неожиданным образом сталкивается с наркобаронами, киллерами и ФБР.
Отметим, что ранее Пэрис Джексон подписала соглашение с модельным агентством IMG Models. Дочь короля поп-музыки завоевала 15 статуэток "Грэмми". Девушка снимается в телесериале "Звезда".
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