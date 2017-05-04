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Змея забралась в квартиру жительницы Новосибирска, в связи с чем горожанка обратилась к спасателям, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на муниципальную аварийно-спасательную службу.
Отмечается, что звонок от девушки поступил 3 мая в 19:05. Она рассказала, что, вернувшись домой, обнаружила змею.
Спасателям, которым пришлось воспользоваться средствами защиты, удалось выманить пресмыкающееся из квартиры и увезти змею в зоопарк.
Специалисты после осмотра сделали заключение, что змея, вероятнее всего, является ядовитой. Как она оказалась в квартире, пока не ясно.
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