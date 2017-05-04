Фото: altairegion22.ru
Темный шоколад с пантогематогеном под названием "Легенды Алтая" начала выпускать компания "Спектр-Бальзам", сообщает пресс-служба администрации региона.
В основе лакомства лежит высококачественный темный шоколад, в котором содержится не меньше 72% какао. На него хорошо ложится пантогематоген. Специалисты говорят, что шоколад не вступает во взаимодействие с пантогематогеном и сохраняет биологически активные компоненты пантов.
Упаковано лакомство в пачки из твердого картона с изображением марала.
Комментарии
Прорыв в науке.
где купить и что стоит?
это ж надо такое изобрести ........
такими темпами скоро шоколадное мороженое изобретён.
ой тогда заживем........
а китайцы все равно найдут в нем какую-нибудь гадость