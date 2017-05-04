Фото: sro-dst.ru
В Нижнем Новгороде следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя автомобиля BMW, который долго преследовал школьный автобус на площади Горького. Об этом пишет портал vestinn.ru.
Случай произошел на прошлой неделе. Иномарка долго преследовала автобус, в котором находилось более 40 детей и их учитель. Водитель иномарки во время движения несколько раз резко останавливался перед автобусом, подрезал его и всячески мешал проезду.
Как сообщают очевидцы, это произошло из-за конфликта на парковке, якобы автобус не уступил ему дорогу. В СКР отметили, что дело возбуждено по статье “Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств”. Правонарушителю грозит до двух лет лишения свободы.
Комментарии
В тюрьму придурка, на долго. Пока не покалечил чьи то жизни.
Откуда они повылезали придурки в последнее время их очень много стало