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Москвичи заказывают на Алтае отдых уровня VIP

, ИА "Амител", Ирина Киселева
В регионе также увеличивается доля иностранцев, которые заказывают трансграничные направления

Алтайский край в 2016 году посетило более 2 миллионов туристов. В 2017 году прирост количества отдыхающих составит порядка 15-20%. Об этом в эфире программы "Тема дня" на радио "Эхо Москвы в Барнауле" сообщила президент Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) Елена Чупина.

"Алтайский край активно презентует себя на международных, всероссийских, региональных выставках. Поэтому  к нам есть интерес, который растет с каждым годом", — отметила президент АРАТ.

При этом львиная доля туристов, которые устремляются летом в Алтайский край, являются жителями Западно-Сибирского региона. Порядка 15-20% приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга и из близлежащих к ним городов. Но отдых жителей европейской части России имеет ряд отличий. Как правило, это туры, близкие к уровню VIP.

"Это другая стоимость, иная программа, другой сервис. То есть это люди, которые запрашивают вертолетные прогулки, требуют размещения на самом высоком уровне. Растет и доля иностранцев, которые хотят насладиться красотами Алтая. С прошлого года стали поступать заявки на трансграничные маршруты, например, с посещением Алтая с дальнейшим переходом в Монголию. Люди хотят охватить все и сразу", — заключила Елена Чупина.

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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