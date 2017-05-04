Фото: thebestofrussia.ru
Гордость за обладание гражданством РФ испытывают 75% россиян, показал опрос, проведенный "Левада-Центром", сообщает "Интерфакс".
67% респондентов гордятся нынешней Россией, 25% опрошенных испытывают противоположные чувства.
Отмечается, что существенный рост доли тех, кто гордится своей страной, произошел в 2014-2015 годах — после воссоединения Крыма с Россией.
Социологи также отмечают, что чувство гордости за Россию в первую очередь вызывают природные богатства, история, вооруженные силы. Также популярны ответы "культура, спортивные достижения, положение на международной арене, достижения науки".
Опрос был проведен 21-24 апреля среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.
Комментарии
Таки давно знакомо " Мы не пашем не сеем не строим, мы гордимся общественным строем" и всё это в безграничной любви к нашей партии и нашему правительству во главе с двуглавым!!!
да врут все. мы любим свою страну, а не гордимся ей
Чем должен гордится патриот (в первую очередь):
1. Высоким уровнем жизни в стране;
2.Достижениями науки и технологии;
3. Высококачественным медицинским обслуживанием;
4. Образованностью и культурой своих граждан;
5. Качественной и удобной дорожной инфраструктурой.
6. Дешевыми и качественными продуктами питания.
7. Тем, что в стране каждый человек уважаем, независимо от должности и звания.
А чем гордится расиянин?
Если в стране ничего этого нет, то остается гордится своей историей, своей национальностью и своим президентом.
А вообще, что то зачастили в Кремеле с опросами. Видимо понимают, что дела в стране совсем хреновые.
4.05.2017 16:03
- гость -
Чем должен гордится патриот (в первую очередь):
1. Высоким уровнем жизни в стране;
2.Достижениями науки и технологии;
3. Высококачественным медицинским обслуживанием;
4. Образованностью и культурой своих граждан;
5. Качественной и удобной дорожной инфраструктурой.
6. Дешевыми и качественными продуктами питания.
7. Тем, что в стране каждый человек уважаем, независимо от должности и звания.
----
че за бред
этим гордиться тоже не нужно. этим нужно пользоваться
гордиться можно победами футбольной команды
победой в ВОВ
победой Шубенкова
и т.д.
Вот свежее у Варламова:
Население России продолжает снижаться, несмотря на отчёты "Единой России" о демографических победах. Убыль 9 миллионов за 17 путинских лет.
1% самых богатых россиян владеет 74,5% совокупного благосостояния, тогда как 10% самых бедных не владеют вообще ничем. Такого сосредоточения богатства в руках 1% населения нет больше НИГДЕ в мире.
Ещё к чувству "гордости", что 10% студентов из 10 ведущих технических ВУЗов страны (включая нашего соседа НГУ), по окончании обучения сразу уезжают за рубеж. Вроде и не много, но оказывается эти 10% одни из самых успешных... Заключают контракты сразу на последних курсах обучения, отрывают с руками. Оставшимися 90% практически нечего делать, да и негде работать.
Гордость - родная сестра глупости
(Румынская пословица)
Гордостью не разбогатеешь
(Ирландская пословица)
Глупость и гордость - близнецы
(Сербская пословица)
Чем меньше ума, тем больше гордости
(Абхазская пословица)
и так далее в том же духе...
Джазатор, Димон кстати так же придерживает объектив, как и Вы на фото
разверните левую руку (как держат автомат) - так удобнее