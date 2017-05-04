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Большинство россиян испытывают чувство гордости за свою страну — опрос

, ИА "Амител"
75% респондентов гордятся тем, что они являются гражданами РФ

Фото: thebestofrussia.ru

Гордость за обладание гражданством РФ испытывают 75% россиян, показал опрос, проведенный "Левада-Центром", сообщает "Интерфакс".

67% респондентов гордятся нынешней Россией, 25% опрошенных испытывают противоположные чувства.

Отмечается, что существенный рост доли тех, кто гордится своей страной, произошел в 2014-2015 годах — после воссоединения Крыма с Россией.

Социологи также отмечают, что чувство гордости за Россию в первую очередь вызывают природные богатства, история, вооруженные силы. Также популярны ответы "культура, спортивные достижения, положение на международной арене, достижения науки".

Опрос был проведен 21-24 апреля среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.


 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

4.05.2017 15:53
Пэнсионэр

Таки давно знакомо " Мы не пашем не сеем не строим, мы гордимся общественным строем" и всё это в безграничной любви к нашей партии и нашему правительству во главе с двуглавым!!!

0  0
4.05.2017 15:59
- гость -

да врут все. мы любим свою страну, а не гордимся ей

0  0
4.05.2017 16:03
- гость -

Чем должен гордится патриот (в первую очередь):
1. Высоким уровнем жизни в стране;
2.Достижениями науки и технологии;
3. Высококачественным медицинским обслуживанием;
4. Образованностью и культурой своих граждан;
5. Качественной и удобной дорожной инфраструктурой.
6. Дешевыми и качественными продуктами питания.
7. Тем, что в стране каждый человек уважаем, независимо от должности и звания.

А чем гордится расиянин?

0  0
4.05.2017 16:03
- гость -

Если в стране ничего этого нет, то остается гордится своей историей, своей национальностью и своим президентом.

0  0
4.05.2017 16:06
- гость -

А вообще, что то зачастили в Кремеле с опросами. Видимо понимают, что дела в стране совсем хреновые.

0  0
4.05.2017 16:13
- гость -


4.05.2017 16:03
- гость -
Чем должен гордится патриот (в первую очередь):
1. Высоким уровнем жизни в стране;
2.Достижениями науки и технологии;
3. Высококачественным медицинским обслуживанием;
4. Образованностью и культурой своих граждан;
5. Качественной и удобной дорожной инфраструктурой.
6. Дешевыми и качественными продуктами питания.
7. Тем, что в стране каждый человек уважаем, независимо от должности и звания.
----
че за бред
этим гордиться тоже не нужно. этим нужно пользоваться

0  0
4.05.2017 16:17
- гость -

гордиться можно победами футбольной команды
победой в ВОВ
победой Шубенкова
и т.д.

0  0
4.05.2017 16:35
Джазатор

Вот свежее у Варламова:
Население России продолжает снижаться, несмотря на отчёты "Единой России" о демографических победах. Убыль 9 миллионов за 17 путинских лет.

1% самых богатых россиян владеет 74,5% совокупного благосостояния, тогда как 10% самых бедных не владеют вообще ничем. Такого сосредоточения богатства в руках 1% населения нет больше НИГДЕ в мире.

Ещё к чувству "гордости", что 10% студентов из 10 ведущих технических ВУЗов страны (включая нашего соседа НГУ), по окончании обучения сразу уезжают за рубеж. Вроде и не много, но оказывается эти 10% одни из самых успешных... Заключают контракты сразу на последних курсах обучения, отрывают с руками. Оставшимися 90% практически нечего делать, да и негде работать.

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4.05.2017 16:37
Гонец из Пензы

Гордость - родная сестра глупости
(Румынская пословица)
Гордостью не разбогатеешь
(Ирландская пословица)
Глупость и гордость - близнецы
(Сербская пословица)
Чем меньше ума, тем больше гордости
(Абхазская пословица)
и так далее в том же духе...

0  0
4.05.2017 16:48
- гость -

Джазатор, Димон кстати так же придерживает объектив, как и Вы на фото
разверните левую руку (как держат автомат) - так удобнее

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