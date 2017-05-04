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Семья из четырех человек, в числе которых двое детей, пропала по дороге из Москвы в Ленинградскую область, пишет "Российская газета".
Заявление в полицию написал 67-летний пенсионер, который сообщил о пропаже своего 43-летнего сына, его 32-летней невестки и двух внуков (одному шесть лет, другому четыре года). Они уехали из Москвы 2 мая в Подпорожский район Ленобласти в поселок Кадыченская.
С тех пор на связь они не выходили. До настоящего времени их местонахождение неизвестно.
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