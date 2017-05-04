Фото: prosedan.ru
Полиция в Барнауле задержала 21-летнего горожанина, который находился нетрезвым за рулем чужого автомобиля.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, на улице Солнечная Поляна экипаж ДПС заметил молодого человека с признаками алкогольного опьянения, который сел в автомобиль и начал движение.
Правоохранители сразу же остановили машину. Оказалось, что за рулем находился неоднократно судимый горожанин. Также полицейские установили, что он неправомерно завладел автомобилем, который был не заперт, а ключи находились в замке зажигания.
По данному факту возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Также правоохранители проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Барнаула.
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