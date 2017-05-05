Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт" прошла в Барнауле в седьмой раз. На выставке, проводившейся в рамках международного туристского форума VISIT ALTAI, были представлены четыре города и 21 район.
Мероприятие прошло 28 апреля в ТРЦ "Пионер" и собрало более 300 участников, среди которых были муниципальные образования Алтайского края, ремесленники, средства размещения, санаторно-курортные организации, туроператоры, музеи.
Каждый из муниципалитетов подготовил свой стенд, представляющий район или село и его уникальные особенности. Так, Быстроистокский район продемонстрировал копию храма, построенного Валерием Золотухиным, а Баевский район полностью посвятил свою экспозицию Валентине Терешковой — первой в мире женщине-космонавту.
В рамках выставки проводились дегустации продуктов местных производителей, проходили мастер-классы и презентации для гостей, работала ярмарка мастеров, на которой можно было приобрести сувениры, украшения и другие изделия ручной работы.
Среди гостей выставки были представители Совета Федерации РФ, депутаты Государственной думы РФ, администрации Алтайского края и другие официальные лица.
На торжественном открытии выставки присутствовали председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин и депутаты Государственной думы Даниил Бессарабов и Наталья Кувшинова. Открыл выставку заместитель председателя правительства Алтайского края, министр экономического развития Николай Чиняков.
В работе Международного туристского форума VISIT ALTAI 2017 приняли участие иностранные гости из Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей Республики Казахстан, Баян-Ульгийского и Ховдского аймаков Монголии.
В конце мероприятия жюри, состоящее из представителей управлений края по туризму, развитию предпринимательства, по культуре и архивному делу, а также министерства экономического развития Алтайского края и Алтайской региональной ассоциации туризма, выбрало и наградило лучшие экспозиции и стенды. Самую высшую награду получил Змеиногорский район. Званием "Самой "вкусной" экспозиции" был награжден Алтайский район, а самой красивой — Бийский.
ТРЦ "Пионер"
Проспект Ленина, 102В
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