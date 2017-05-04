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Суд по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности, а также в действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды, ждет 17-летнего жителя алтайского села Михайловское.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, правоохранители установили, что обвиняемый в сентябре прошлого года размещал на своей странице в одной из социальных сетей графические изображения и тексты, возбуждающие национальную ненависть и вражду по признакам принадлежности к евреям и выходцам из Кавказа.
Также уточняется, что некоторые материалы содержали призывы к осуществлению насильственных действий в отношении некоторых сексуальных меньшинств и лиц восточных вероисповеданий.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Комментарии
Деду, как бывшему прапору МВД не грозит - отхакакается и отхехекается , хотя давно надо притянуть за аналогию.