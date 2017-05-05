Главными конкурентами Алтайского края на туристическом рынке сегодня являются Республика Алтай, Монголия и Казахстан. Это связано с тем, что Алтай является трансграничной территорией, а гости из европейской части России и из-за границы воспринимают его как единое целое.
Для того чтобы максимально удовлетворить запрос отдыхающих, туристические программы выстраиваются с захватом всех территорий. Об этом в эфире программы "Тема дня" на радио "Эхо Москвы в Барнауле" сообщила президент Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) Елена Чупина. Этому способствуют безвизовый или облегченный визовый режим.
"Алтай пытаются позиционировать как свой все четыре территории. На недавней выставке в Москве Республика Казахстан представила программу "Алтайский Куршавель". Каждый старается претендовать на уникальность и привлекать максимальное количество туристов. Но мы стараемся соединить это в один продукт по Алтаю. Начиная с 2016 года стали поступать заявки на трансграничные маршруты, например, с посещением Алтая с дальнейшим переходом в Монголию. Люди хотят охватить все и сразу", — отметила президент АРАТ.
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