Каждые выходные российские телеканалы показывают десятки фильмов, среди которых можно встретить действительно интересные и яркие работы. Традиционно в пятницу мы составляем список самых интересных картин, которые нельзя пропустить. Впереди россиян ждут длинные майские выходные, связанные с празднованием Дня Победы. В эти дни зрителей ждет огромное количество фильмов про войну. Рассказываем, что смотреть с 4 по 9 мая по телевизору.
"Терминатор: Генезис"
О чем фильм
Когда Джон Коннор, лидер сопротивления, посылает сержанта Кайла Риза назад в 1984 год, чтобы защитить Сару Коннор и спасти будущее, неожиданный поворот событий создает разлом во времени. Сержант Риз оказывается в новой, незнакомой версии прошлого, где он встречает неожиданных союзников, в том числе Терминатора.
Почему стоит смотреть
Пятая часть "Терминатора" довольно неудачно прошла в мировом прокате, но провал картины с Арнольдом Шварценеггером был совершенно несправедлив. "Генезис", конечно, был хуже, чем первые два фильма Джеймса Кэмерона, но вполне достоин внимания.
Где и когда смотреть
Пятница, 5 мая, в 21.00 на канале СТС
"Дорога на Берлин"
О чем фильм
Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны. Главные герои — лейтенант Огарков и рядовой Джурабаев — молодые люди, выходцы из разных союзных республик. В основе фильма лежат их сложные отношения и поступки, продиктованные фоном страшных событий войны.
Почему стоит смотреть
Одна из самых лучших отечественных картин последних лет на тему Великой Отечественной войны.
Где и когда смотреть
Воскресенье, 7 мая, в 23.20 на Первом канале
"Прогулка"
О чем фильм
История о том, как французский канатоходец Филипп Пети отважился совершить легендарный трюк — пройти без страховки по канату, натянутому между небоскребами в Нью-Йорке.
Почему стоит смотреть
Одна из самых скучных, но одновременно технически сложных картин Роберта Земекиса — автора трилогии "Назад в будущее", "Форрест Гамп" и "Контакт".
Где и когда смотреть
Воскресенье, 7 мая, в 21.00 на канале СТС
"Утомленные солнцем 2"
О чем фильм
История бывшего комдива Котова на фоне Великой Отечественной войны.
Почему стоит смотреть
Скорее смотреть не стоит, это один из худших фильмов в богатой карьере Никиты Михалкова. Однако "Утомленные солнцем 2" все равно способны привлечь вас к экрану, прежде всего, великолепной актерской игрой.
Где и когда смотреть
Понедельник, 8 мая, в 00.55 на канале "Россия 1"
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