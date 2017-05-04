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Грузовой поезд сбил 29-летнего мужчину и 46-летнюю женщину, которые спорили перед путями о том, стоит ли перебегать железную дорогу перед движущимся поездом. Об этом пишет "Российская газета".
Известно, что пара возвращалась с покупками в поселок Дачный. Около железнодорожных путей они начали спорить. Мужчина утверждал, что они успеют проскочить перед поездом, женщина, в свою очередь, уговаривала его подождать, пока пройдет состав. В итоге на рельсах оказались оба.
Поезд сбил обоих. Женщина погибла на месте, а мужчина пострадал меньше. Его доставили в местную больницу.
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