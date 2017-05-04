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Рабочий новосибирской строительной компании ООО "СтройСервисМеханизация" грозил, что спрыгнет с башенного крана из-за невыплаты зарплаты. Об этом пишет ТАСС.
Теперь этой информацией заинтересовалась прокуратура Новосибирской области. Известно, что инцидент случился на стройке жилого дома по улице Выборной в Октябрьском районе Новосибирска.
Отметим, что до этого случая рабочие данной компании уже обращались в разные инстанции из-за невыплаты зарплаты.
"Органы прокуратуры организовали проверку исполнения работодателем законодательства об оплате труда", — сказано в сообщении ведомства.
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