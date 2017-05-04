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Гражданина России задержали в аэропорту столицы Нидерландов за то, что он провозил в багаже живых змей, лягушек и ящериц. Об этом пишет РБК.
Известно, что россиянин прилетел из Бразилии. Пресмыкающиеся, которых он перевозил, не относятся к редким или вымирающим видам, но гражданин России перевозил их в пластиковых контейнерах, а это является нарушением местного закона о защите животных. Именно поэтому его и задержали в аэропорту Нидерландов.
Также в багаже у пассажира нашли 26 ядовитых гадюк и ядовитых лягушек. Сейчас все животные находятся в ветеринарной службе.
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