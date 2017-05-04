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Гражданина России задержали в Амстердаме за провоз змей и лягушек

, ИА "Амител"
Пресмыкающиеся не относились к редким видам, но правила провоза были нарушены

Фото: pixabay.com

Гражданина России задержали в аэропорту столицы Нидерландов за то, что он провозил в багаже живых змей, лягушек и ящериц. Об этом пишет РБК.


Известно, что россиянин прилетел из Бразилии. Пресмыкающиеся, которых он перевозил, не относятся к редким или вымирающим видам, но гражданин России перевозил их в пластиковых контейнерах, а это является нарушением местного закона о защите животных. Именно поэтому его и задержали в аэропорту Нидерландов.
 
Также в багаже у пассажира нашли 26 ядовитых гадюк и ядовитых лягушек. Сейчас все животные находятся в ветеринарной службе.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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