Фото: flashcrimea.com
Строители установили половину опор Керченского моста, сообщил журналистам начальник федерального казенного учреждения Упрдор "Тамань" Роман Новиков.
"К маю мы завершили производство работ на половине опор моста: из 595 установлено 298. В основном это опоры автодорожной части, ввод которой планируется на год раньше, чем железнодорожной", — цитирует Новикова "Интерфакс".
По его словам, строители до конца года рассчитывают полностью завершить сооружение опор под автодорогу.
Также представитель ФКУ отметил, что в мае-июне запланированы опытные работы по устройству асфальтобетона и созданию эталонных участков, на которых будут проведены испытания для выбора оптимального варианта асфальтобетонного покрытия строящейся переправы.
Напомним, что мост через Керченский пролив соединит Крым с материковой частью России. При этом по переправе можно будет проехать как на автомобиле, так и на поезде.
Открыть движение машин планируется в декабре 2018 года, а поездов — 1 декабря 2019 года.
Что касается стоимости сооружения, то она определяется суммой 227,9 млрд рублей.
Комментарии