Жительница Барнаула получила срок за причинение смертельных ран отцу

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Жительница Барнаула приговорена к четырем годам лишения свободы за причинение смертельных ножевых ранений своему отцу.

Как сообщили в краевой прокуратуре, отец женщины злоупотреблял спиртным и, будучи пьяным, становился грубым, агрессивным по отношению к жене и дочери. В частности, он дрался и использовал нож для устрашения.

Выпив в очередной раз, мужчина вновь вступил в драку и вооружился ножом. При этом он ударил ножом дочь, не причинив ей особого вреда. Когда супруга мужчины стала отбирать у него нож, то порезала себе руки.

"Успокоившись, глава семейства лег на диван в своей комнате. Дочь взяла нож, которым недавно размахивал ее отец, и пошла к нему в комнату. Там она нанесла отцу три удара ножом в живот. Сразу дочь обработала раны, которые причинила отцу, но от медицинской помощи он отказался. Утром потерпевшему стало хуже, и он умер", — констатируют в прокуратуре.

Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.