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Советник руководителя Росавиации Сергей Извольский рассказал, что ведомство лишило лицензий более 400 пилотов, которые предоставили ложные данные при получении свидетельств. Об этом пишет ТАСС.
По словам Извольского, ICAO (Международная организация гражданской авиации) не решает вопросы профессиональной подготовки пилотов. Также советник отметил, что все действия компании абсолютно правомерны.
"Лицензии отзываются у тех пилотов, которые предоставляли фальшивые документы - например, медсправки, и также завышали время налета, фактически отлетав меньше, чем указано в документах. Такие пилоты не должны управлять транспортным средством, на борту которого находятся сотни человек. На данный момент отозвано более 400 свидетельств пилотов", — уточнил Сергей Извольский.
Ранее СМИ написали, что сотни пилотов потеряли лицензию. Также еще около тысячи обучавшихся в негосударственных авиационных учебных центрах должны остаться без лицензии.
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