Фото: uznature.uz
Жара под 30 градусов возвращается в Алтайский край в пятницу, 5 мая.
Как сообщили в региональном Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +23...+28 градусов. По северо-западу будет прохладнее — до +18...+23 градусов.
В отдельных районах края возможен дождь. Ветер будет юго-западный, до 12-17 метров в секунду.
На территории краевой столицы в пятницу будет преимущественно без осадков.
Дневные температуры составят +23...+25 градусов. Ветер будет юго-западный, до 9-14 метров в секунду.
Напомним, что первая неделя мая в Алтайском крае стартовала с неблагоприятной погоды. В регионе шел снег, а температура опускалась до отрицательных значений.
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