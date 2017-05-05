Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 504,2 квадратных метра на участке 10 соток продают под Барнаулом за 20 миллионов рублей.
Как отмечается в сообщении на сайте Avito.ru, дом расположен в селе Санниково, в 16 километрах от краевой столицы.
Коттедж выполнен в трех уровнях — два этажа и цоколь.
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В доме имеется кабинет, четыре спальни, жилой цоколь, гараж на две машины, большая летняя веранда.
На территории построен собачий вольер, засеян газон, высажены еловые деревья и кустарники.
Комментарии
забор просоленый, фоток мало. не продастся