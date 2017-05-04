Организаторы "Евровидения" пригрозили России и Украине штрафами

Европейский вещательный союз допускает введение санкций в отношении России и Украины из-за нарушений устава Евровидения, сообщает РИА Новости со ссылкой на ZDF Heute.
По словам главы оргкомитета конкурса Франка-Дитера Фрайлинга, в качестве принимающей страны Киев взял на себя обязательство обеспечить выступление всех участников и не выполнил его в отношении российской исполнительницы Юлии Самойловой. Россия же нарушила правила "Евровидения", поскольку ее представители не присутствовали на обязательных встречах в начале года.
Решение о санкциях еще не принято, но этот вопрос обсудят в скором времени. О том, какие меры применят к Украине и России, объявят после "Евровидения".
Предусматривается несколько вариантов санкций — от денежного штрафа и лишения спонсорской поддержки до отстранения от участия в конкурсе сроком до трех лет.
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