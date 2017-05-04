Алексей Навальный написал на своем сайте, что получил загранпаспорт и теперь сможет поехать на обследование и лечение в одну из европейских клиник, специализирующихся по ожогам глаз.
Как он пояснил, утром 4 мая ему позвонили из ФМС и сказали прийти за паспортом: "Пять лет мне паспорт не давали. Но действительно: пришел, получил".
Ранее оппозиционер сообщил о риске потерять способность видеть глазом, в который попала зеленка. По его словам, сейчас у него 15% зрения на правом глазу.
"Мне бы сейчас, конечно, сильно помог бы выезд в одну из специализированных клиник Швейцарии или Испании", — написал Навальный добавив, что ему запрещают выезд из страны уже пять лет.
Также он пояснил, что врачи в России рекомендуют ему ехать в специализированные клиники, особенно с учетом того, что "может маячить мне пересадка роговицы".
Комментарии
Пересадка роговицы от зеленки? На западе поканает, там зелёнка яд, а наши мамы ею глаза подводили))) Надо было марганцовкой и покрепче
сам поди и занес когда по морде зеленку размазывал. это раз
два. чем этот радетель за судьбу россии лучше депутатов едросовских, лечащих свои болячки за границей?
Почему лучше, Серж, приветствую? Такой же, тока не в струе. А раствор бриллиантового зеленого мог тока на пользу, аки марганцовка, вреда точно не будет, от песка хуже бывает.
фокси)
я вопрос задал с расчетом получить от его адептов ответ. и если повезет то с полной раскладкой) будем подождать до завтра. их днем больше будет )))
хотя боюсь раскладки в чем он лучше дождаца не удастся...