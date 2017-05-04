Правила ношения георгиевских ленточек ужесточили в России

Новые правила ношения георгиевских ленточек в преддверии праздника 9 мая объявило всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы".
По новому регламенту ленточку можно прикрепить только на лацкане пиджака или на верхней одежде, но аккуратно и ближе к сердцу (форма крепления: бантиком, конвертиком или петелькой с нисходящими концами). Также можно прикрепить на плече или воротнике рубашки (блузы, куртки), при условии, что ленточка не треплется на ветру, а бережно подколота булавкой либо приметана ниткой.
Для сравнения: два года назад правила ношения позволяли прикреплять ленточки на антенну автомобиля и на сумку. Теперь и это считается недопустимым.
Как и раньше, ее запрещено повязывать на голове, ниже пояса и где-либо в испорченном виде (запачканную, рваную и потерявшую опрятный вид).
Политолог и журналист Екатерина Шульман в своем Facebook предположила, почему было решено это сделать.
Как сообщалось ранее, представители Молодежной палаты при Мосгордуме будут проводить рейды для выявления случаев неэтичного использования георгиевской ленты и других символов Победы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что на протяжении уже восьми лет носит георгиевскую ленту на своей сумке.
Комментарии
Давно пора.