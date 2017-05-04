В Москве у храма Христа Спасителя злоумышленник в костюме Винни-Пуха обворовал туристку, сообщает агентство городских новостей "Москва".
К полицейским обратилась приезжая из Ульяновской области, посетившая Москву для экскурсий. На набережной она фотографировалась с людьми, переодетыми в сказочных персонажей.
Одному из них, Винни-Пуху, она передала купюру в 5 тысяч рублей, чтобы заплатить за снимок. Тот взял деньги и, пообещав разменять их и вернуть сдачу, скрылся в неизвестном направлении.
По факту ведется проверка. Подробности устанавливают.
Комментарии
это покемон из храма сбежал которого поймать не успели. запугали церковники современных ван-хельсингов...
а вообще дурочка потерпевшая. ктож такие бабки на улице вини пуху вручает?
Зря, Серж, если б кукла похожая на ути-пути-мульти, можно было б и простить, всего лишь 5, о, проблема...
да даже 5. этож сколько магнитиков можно домой привезти
опять же фотаться взрослому человеку рядом с ростовыми куклами... это болезнь наверное))