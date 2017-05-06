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Жару до +30 градусов, дожди, грозы и сильный ветер прогнозируют синоптики в Алтайском крае в субботу, 6 мая — в регионе объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщает региональный Гидрометцентр, осадки будут в западных и северных районах. Днем по краю +25…+30 градусов, в западных районах до +20...+25 градусов.
Ветер будет южным, 15-20 метров в секунду, местами порывы до 27 метров.
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В Барнауле дождь и гроза возможны во второй половине дня.
Днем в краевой столице будет +25..+27 градусов. Ветер до 23 метров в секунду.
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