Суббота, 6 Май, 06:41

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Деньги или ремонт: а вы согласны с новым законом об ОСАГО?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,54
€ 64,24
Brent
$ 51,5
14°
Обь
513см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 Паводок на Алтае – 2017 День Победы - 2017
Новости

Грозы и 30-градусная жара ждут жителей Алтайского края 6 мая

, ИА "Амител"
Порывы ветра будут достигать 27 метров в секунду

Фото: park72.ru

Жару до +30 градусов, дожди, грозы и сильный ветер прогнозируют синоптики в Алтайском крае в субботу, 6 мая — в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, осадки будут в западных и северных районах. Днем по краю +25…+30 градусов, в западных районах до +20...+25 градусов.

Ветер будет южным, 15-20 метров в секунду, местами порывы до 27 метров.

Читайте также: Какая погода будет на вторых майских праздниках в Алтайском крае?

В Барнауле дождь и гроза возможны во второй половине дня.

Днем в краевой столице будет +25..+27 градусов. Ветер до 23 метров в секунду.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
06:32
Спросить у дедушки Фрейда. Гадание от amic.ru по цитатам великого психолога 4
06:01
80 млн рублей готовы потратить для нового пристанища барнаульского суда 0
05:08
Грозы и 30-градусная жара ждут жителей Алтайского края 6 мая 0
04:01
Итальянский телеканал обидел Украину шуткой про "Евровидение" 0
03:01
Смотрим, как американскую порноактрису во время съемок укусила акула 0
02:01
Администрация президента запретила губернаторам сгонять людей на 9 мая 0
01:07
Кадыров пообещал помогать проверке ситуации с геями в Чечне 0
00:10
Сборная России победила шведов по буллитам в ЧМ по хоккею 0
23:27
Путин поручил Медведеву назвать 5 декабря Днем волонтера 0
23:07
Штабы Навального выселяют из офисов в Москве и других городах 0
22:57
Путин не исключает еще одни Олимпийские игры в России 0
22:25
Путин поручил Минкомсвязи распространять хорошие фильмы о России 1
22:03
Глава Еврокомиссии пришел пьяным на саммит в Женеве 0
21:53
В Барнауле из-за прорыва трубы проваливается асфальт во дворе дома 0
21:23
Участок трассы Барнаул-Новосибирск в густом дыму из-за горящих полей 0
21:04
Ситуацию с геями в Чечне проверят Чайка и Колокольцев по просьбе Путина 0
20:51
Дочь Захаровой после укуса собаки эвакуировали в больницу бортом МЧС - СМИ 0
20:21
Доходы Чайки: квартира, машина, "кладовка" и миллион в месяц на семью 0
20:03
Желание США контролировать порты России грозит объявлением войны - сенатор 0
19:47
Прокуратура требует уничтожить коноплю, растущую у алтайского колледжа 1
19:28
Алтайские сотрудники УФСИН перед Днем Победы приняли присягу. Фото 0
19:08
Коротко о главном: VIP-отдых на Алтае, "дорожные войны" и отставка Нонко
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 5 мая
18:49
Бывший дорожный чиновник на Алтае получил условный срок за взятку 0
18:27
ГИБДД в Барнауле объявила ночную "охоту" на пьяных водителей 0
18:04
Какие улицы перекроют в Барнауле на День Победы? 0
18:00
Чемпионат мира по хоккею покажут на самом большом экране Барнаула 0
17:50
Новый социальный магазин открыли в барнаульском Научном городке 0
17:34
Акцию "Бессмертный полк" одобряют 96% россиян — опрос 1
17:17
Кудрин предложил сократить количество пенсионеров в России 6
17:06
Как провести длинные выходные в Барнауле и где побывать с 6 по 9 мая? 0
17:00
ООО "Энергия Маркет" раскрывает информацию за апрель 2017 года 0
16:53
Акция "Георгиевская лента" проходит в Алтайском крае 0
16:42
Какая погода будет на вторых майских праздниках в Алтайском крае? 0
16:33
Главу барнаульской фирмы судят за хищение 120 тысяч бюджетных рублей 0
16:19
Компания Johnson & Johnson выплатит 110 миллионов больной раком американке 0
16:08
Проспект Красноармейский отремонтируют в Барнауле до конца мая 1
15:50
Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали на Алтае 0
15:36
Куда обращаться, если укусил клещ? 33
15:21
Смотрим, как украсили Барнаул ко Дню Победы. Фото 1
15:04
Сергей Дугин перед 9 мая проверил готовность барнаульского Мемориала Славы 3
14:56
Отпуск с увольнением: Николай Нонко покидает пост сити-менеджера Бийска 1
14:34
Алтайское МЧС перевели в режим повышенной готовности из-за праздников 0
14:22
Очередной фасад осыпался в центре Барнаула — очевидцы. Фото 4
14:14
Милонов хочет приравнять оскорбление священников к экстремизму 11
14:07
Любительница шашлыков в Новосибирске разожгла мангал на своем балконе 17
13:52
Глава Бийского района Евгений Якуба досрочно покинул должность 3
13:42
Жительница Алтая получила условный срок за угрозы полиции топором 0
13:23
Карлин пообещал вовремя расселить граждан из аварийного жилья 7
13:15
Загоревшийся многоквартирный дом в Бийске тушили 15 человек 0
13:09
"Ничего нет страшнее блокадного Ленинграда": ветеран ВОВ о войне и голоде 2

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.