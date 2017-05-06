Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 117 квадратных метров продают в центре Барнаула за 10 миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.
Жилье расположено на четвертом этаже дома по улице Пролетарская, 56.
"Продам роскошную квартиру в кирпичном доме, общей площадью 117 кв.м., окна на две стороны, просторная кухня-гостиная с выходом на теплую лоджию, электрокамин, две спальни с гардеробными комнатами, два санузла, сауна", — отмечается в объявлении.
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По словам продавца, жилье находится в идеальном состоянии, полностью укомплектована мебелью и техникой. В настоящее время в ней никто не проживает.
Комментарии
Не знаю как квартира, но мебель то все равно на выброс пойдет, особенно кресло
ацкий ад...