В Барнауле на ул.Трактовой произошло ДТП, пострадавших нет, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
Данное событие имело место быть 3 мая, однако видео случившегося появилось только сегодня.
На видео видно, как ВАЗ выезжает на встречную полосу, затем резко возвращается на свою полосу и врезается в земляную насыпь у обочины, и опрокидывается от удара .
Очевидцы произошедшего помогли человеку выбраться из салона автомобиля и перевернули средство передвижения, поставив его на колеса.
Комментарии
зря гонку переворачивали. надо было на крышу положить