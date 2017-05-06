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Смена "начинки": ГИБДД в Алтайском крае обновляет ручные радары инспекторов

, ИА "Амител", Александр Шелягин
В приборах обновляют программное обеспечение, которое сможет нейтрализовать негативные факторы использования мобильных радаров

Фото: buyon.ru

Ручные радары в скором времени могут вновь начать использовать инспекторы ГИБДД на дорогах Алтайского края – в настоящее время в этих устройствах обновляют программное обеспечение.

Как сообщал ранее портал Amic.ru, во многих регионах России Госавтоинспекция возобновила практику использования мобильных приборов фиксации нарушений Правил дорожного движения. Своеобразный мораторий на них, напомним, был наложен  летом прошлого года.

Главными факторами для приостановки использования ручных радаров назывались большая погрешность этих устройств, а также возможность удаления информации с данных приборов, что создавало возможность для коррупционных преступлений со стороны полицейских.

В связи с тем, что в субъектах Федерации начали возвращаться к практике применения мобильных средств фиксации нарушений ПДД, наш портал обратился с запросом на имя руководителя краевого УГИБДД Петра Богомолова, чтобы узнать, вернут ли в "арсенал" алтайских полицейских такого рода устройства.

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В Госавтоинспекции нам сообщили следующее: "Производителями мобильных средств разработано программное обеспечение, позволяющее исключить случаи несанкционированного удаления зафиксированной информации, которое устанавливается на имеющиеся мобильные средства. В настоящее время Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю ведется работа по обновлению программного обеспечения. После проведения работ по обновлению программного обеспечения на имеющихся мобильных средствах руководством Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю будет рассмотрен вопрос о возможности их использования в повседневной деятельности сотрудников Госавтоинспекции".

Также редакции Amic.ru в ГИБДД сообщили, что в текущем году новые мобильные средства в рамках Гособоронзаказа в подразделения Госавтоинспекции края не поступали.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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