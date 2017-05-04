Нарусова назвала фейком запись с отдыха Путина и Собчака

Сенатор Людмила Нарусова назвала фейком старую видеозапись отдыха Владимира Путина с семьей бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, сообщает НСН.
"Анонимки я не комментирую. Если человек боится себя обнаружить — значит, это фейк. У меня такая позиция", — заявила Нарусова.
3 мая анонимный пользователь выставил в интернете на продажу любительскую видеозапись, сделанную в 1992 году, на которой запечатлен Путин с семьей Собчака. Аноним сообщил, что на видео присутствуют маленькая Ксения Собчак и супруга экс-мэра Людмила Нарусова, которая в данный момент является сенатором. Также запечатлены экс-супруга Путина и дочери.
Запись длится 12 минут и включает в себя спортивные игры, застолье, рыбалку и разговоры, сообщает "Фонтанка.ру".
За запись аноним попросил 8,5 миллионов рублей.
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