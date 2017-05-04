Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал программу реновации жилья в Москве и предложил распространить его действие на другие субъекты РФ, пишет "Российская газета".
Такое мнение Зюганов высказал во время совместного заседания Государственного совета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.
"Мне представляется, она касается каждого региона, каждого субъекта. И в этой связи нам надо подумать, каким образом, Владимир Владимирович Путин, реализовать государственную программу, и в этом отношении все вы получите полную поддержку и партий, и движений, и организаций, потому что достойное, качественное жилье — это вопрос первоочередной для нашей большой и холодной страны", — заявил Зюганов.
По его словам, около 40% граждан сейчас живут в домах, состояние которых либо аварийное, либо ветхое, а в некоторых случаях требуется немедленный снос.
Примечательно, что неделей ранее депутату ГД от КПРФ Сергею Шаргунову, выступившему против сноса пятиэтажек в Москве, подожгли квартиру.
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