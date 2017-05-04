Три человека погибли при падении вертолета в Башкирии

В Башкирии при крушении вертолета Robinson, который занимался мониторингом лесопожарной обстановки, погибли три человека, сообщает Life со ссылкой на Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.
Вертолет, принадлежавший авиакомпании "Лайн Эйр", разбился в Белорецком районе республики во время облета лесов. Пилот, заказчик полета и наблюдатель, которые находились на борту вертолета, погибли.
Экипаж вертолета не вышел на связь в назначенное время, после чего сработал маяк об аварийной ситуации.
Как сообщается, вертолет потерпел крушение при сложных погодных условиях. Обломки уже обнаружили с воздуха, сейчас на место крушения десантируются спасатели.
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