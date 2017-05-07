Фото: smolnarod.ru
Похолодание придет в Алтайский край после непродолжительной 30-градусой жары – днем в воскресенье, 7 мая, воздух в регионе прогреется лишь до +18 градусов.
"В восточных районах дождь, гроза", — указывают в Гидрометцентре. Днем по краю +13…+18 градусов.
Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 18 метров.
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В Барнауле преимущественно без осадков. Температура в краевой столице составит +13…+15 градусов. Ветер юго-западный, 13-18 метров в секунду.
Комментарии
Что то совсем не угадывают метеослужбы, где дожди и грозы?