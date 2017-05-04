С 5 по 10 мая 2017 года во Дворце зрелищ и спорта состоится акция по обмену оккультной литературы на Евангелие под названием "Меняй суеверие на веру!", сообщается на сайте Алтайской митрополии Русской Православной Церкви.
"Мероприятие приурочено к празднованию Дней славянской письменности и культуры на Алтае и направлено на духовное просвещение жителей Барнаула", — говорится в сообщении.
Каждый желающий может принести литературу по эзотерике, оккультизму, магии и тому подобном и получить взамен Евангелие.
Мероприятие проводится по инициативе Информационного отдела Барнаульской епархии и благословению митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия.
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