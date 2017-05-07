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Квартиру в элитном жилкомплексе продают в центре Барнаула за 9 млн рублей

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Жилье площадью 105 квадратных метров находится в высотном доме на проспекте Комсомольском

Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 105 квадратных метров продают в центре Барнаула за 9 миллионов рублей.

Как сообщается на сайте Avito.ru, квартира находится на седьмом этаже высотного кирпичного дома, расположенного по адресу Комсомольский проспект, 40.

"Элитный жилой комплекс, встроенная кухня, встроенная мебель, евроремонт, две застекленные лоджии, две просторные спальни", — сказано в объявлении.

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Также продавец обращает внимание на  интересный дизайн предлагаемой квартиры.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

7.05.2017 07:59
- гость -

смените ковер, диваны около камина и дурацкий плед на кровати и можно за 12 продавать

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