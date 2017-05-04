Старший помощник руководителя Приволжского Следственного комитета на транспорте Дмитрий Захаров сообщил о четырех версиях крушения вертолета Robinson в Башкирии, которые рассматриваются специалистами на данный момент, передает РИА Новости.
По его словам, причиной могли быть: техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилота, некачественное топливо или неблагоприятные погодные условия. Захаров отметил, что в регионе сегодня стоял густой туман.
Вертолет занимался мониторингом лесопожарной обстановки. Днем он пропал с радаров. На борту находились три человека, они погибли.
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