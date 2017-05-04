В Ульяновской области прошли похороны игумена Флавиана, который вечером 1 мая врезался на мотоцикле в автомобиль на встречной полосе, сообщает Misanec.ru
Отпевание священника прошло 3 мая в Татианинской церкви в поселке Октябрьский. Похоронили его за алтарем храма во имя святой Татианы, который он построил и стал его первым настоятелем.
Авария с участием Флавиана произошла вечером 1 мая. Как сообщали правоохранители, двое жителей Баратаевки на мотоциклах при обгоне выехали на встречную полосу. Один из них врезался в "Рено Логан", второй "влетел" в автомобиль "Хонда CRV".
Позже выяснилось, что одним из мотоциклистов был настоятель, который вместе со своим братом устроил гонки на спортбайках на скорости около 150 км/ч. Помимо братьев, жертвой ДТП также стал водитель "Рено", в который врезался игумен Флавиан.
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