Фото: gov.cap.ru
Власти Барнаула ищут подрядчика, который займется отловом и содержанием безнадзорных животных – на сайте госзакупок объявлен соответствующий тендер.
Начальная цена контракта составляет 1 953 315 рублей. Источник финансирования – бюджет Барнаула. Аукцион состоится 15 мая. Сроки выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта по 20 декабря 2017 года. Компании, подрядившейся на оказание данных услуг, предстоит работать, как непосредственно в городе, так и в сельских населенных пунктах и поселках на территории Барнаула.
"Работы по отлову и содержанию безнадзорных животных производятся в количестве 945 единиц, в том числе:
- отлов безнадзорных животных, включая транспортные расходы, в количестве 945 единиц живой особи.
- содержание безнадзорных животных в специально отведенных помещениях, в количестве 9 450 единица/дней (в том числе содержание одного животного не менее 10 дней)", — сказано в документах закупки.
Основным методом отлова безнадзорных животных является метод иммобилизации, при этом отлов может осуществляться путем выстрела из пневматического оружия снарядом с препаратом, оказывающим иммобилизирующее воздействие на животных, и другими незапрещенными способами (сетками, ловушками, пищевыми приманками и так далее). При отлове не должны использоваться травмирующие животных приспособления (проволочные петли-удавки, крючья и тому подобное). Не допускается использовать препарат, оказывающий иммобилизирующее воздействие на безнадзорных животных, с нарушением инструкции по его применению.
Подрядчику запрещается использовать средства и препараты, влекущие за собой увечье, травму безнадзорных животных, либо опасные для их жизни и здоровья.
В материалах также отмечается, что отлов бродячих животных выполняется ежедневно, включая рабочие, выходные и праздничные дни, с 20:00 до 06:00. Запрещается производить отлов безнадзорных животных в общественных местах, а также в местах массового скопления людей в дневное время, за исключением случаев проявления агрессии и существующей угрозе жизни и здоровью людей, в данном случае необходим незамедлительный отлов таких животных.
Оговаривается, что подрядчик должен прибыть на место производства отлова безнадзорных животных незамедлительно после получения сообщения об их обнаружении.
Также установлен целый ряд требований к транспортировке и содержанию животных, которые также особо оговаривают, что необходимо исключить факты жестокого обращения.
"Содержание безнадзорных животных должно быть направлено на сохранение жизни безнадзорных животных, их физического и психического здоровья при соблюдении ветеринарно-санитарных норм", — подчеркивается в документации закупки.
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