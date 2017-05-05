В Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки прокомментировали пролет российских бомбардировщиков Ту-95 и истребителей Су-35 неподалеку от берегов Аляски, сообщает РИА Новости.
Официальный представитель службы Эшли Пек заявила, что полет был "безопасным и профессиональным".
Ранее сообщалось, что два истребителя пятого поколения F-22 ВВС США перехватили и сопроводили пару российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95, совершавших полет близ Аляски вместе с двумя истребителями Су-35.
Российские самолеты не несли вооружения. Они не нарушали воздушных границ США, оставаясь в международном воздушном пространстве.
Пек также добавила, что перехват российских ВКС американскими истребителями не является беспрецедентным случаем: "Мы делали это примерно 60 раз начиная с 2007 года".
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