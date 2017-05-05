Буквально за несколько дней большую популярность приобрел ветеринар из штата Колорадо, доктор Росс Хендерсон, который своим пациентам поет песни под гитару.
В комментарии к одному из видео говорится, что "никто не любит идти под нож, даже если знают, что они будут под наркозом, это произошло и с щенком Руби, который испытывал стресс из-за предстоящей операции".
Тогда Росс достал гитару и начал петь. Щенок сидел на коленях молодого человека, слушал песню и успокаивался.
На втором видео ветеринар поет для кота, который также удобно устроился рядом со своим доктором.
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