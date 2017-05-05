Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) запечатлел на видео, как на Крещатике проходит срочная съемка нового клипа для "Евровидения-2017".
Артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки является главным героем клипа. Для съемок привлекли несколько десятков девушек, нарядив их в вышиванки и короткие юбки.
"Украинские женщины — наша гордость, наша валюта!", — подметил один из режиссеров в ходе съемки клипа, которая проходила прямо среди толпы прохожих.
Участники съемок рассказали, что новый клип будет транслироваться вместо старого, где использовались виды российского Крыма.
Будет снято несколько клипов, где будут воспеваться красота украинских женщин, высокая культура Украины и национальные приоритеты страны.
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