Пятница, 5 Май, 03:28

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Деньги или ремонт: а вы согласны с новым законом об ОСАГО?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,57
€ 62,73
Brent
$ 51,5
12°
Обь
512см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 Паводок на Алтае – 2017 День Победы - 2017
Новости

В Киеве по-быстрому переснимают для "Евровидения" клип без Крыма

, ИА "Амител"
Будет снято несколько клипов, где будут воспеваться национальные приоритеты страны и не только

Фото: nevapros.com

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) запечатлел на видео, как на Крещатике проходит срочная съемка нового клипа для "Евровидения-2017".

Артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки является главным героем клипа. Для съемок привлекли несколько десятков девушек, нарядив их в вышиванки и короткие юбки.

"Украинские женщины — наша гордость, наша валюта!", — подметил один из режиссеров в ходе съемки клипа, которая проходила прямо среди толпы прохожих.

Участники съемок рассказали, что новый клип будет транслироваться вместо старого, где использовались виды российского Крыма.

Будет снято несколько клипов, где будут воспеваться красота украинских женщин, высокая культура Украины и национальные приоритеты страны.

Материалы по теме

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
03:01
Дочку дипломата Захаровой покусала здоровая собака 0
02:04
В Киеве по-быстрому переснимают для "Евровидения" клип без Крыма 0
01:02
Смотрим на ветеринара, который поет песни больным животным 0
00:01
Пентагон похвалил экипажи Ту-95 и Су-35 за пролет близ Аляски 0
23:51
Игумена Флавиана, разбившегося в гонке на спортбайках, похоронили у храма 0
23:21
Следствие рассматривает четыре версии крушения вертолета в Башкирии 0
23:04
Барнаульцам предлагают добровольно обменять оккультные книги на Евангелие 0
22:51
Смотрим репетицию парада Победы из кабины истребителя 0
22:26
Нарусова назвала фейком запись с отдыха Путина и Собчака 0
22:02
Зюганов предложил сносить дома по всей России 0
21:53
Три человека погибли при падении вертолета в Башкирии 0
21:24
Туристку в Москве у храма Христа Спасителя обокрал Винни-Пух 4
21:01
ДТП с переворотом: в Барнауле после выезда на "встречку" опрокинулся ВАЗ 1
20:53
Навальному выдали загранпаспорт для лечения правого глаза 8
20:23
Организаторы "Евровидения" пригрозили России и Украине штрафами 0
20:01
Правила ношения георгиевских ленточек ужесточили в России 4
19:50
Гражданина России задержали в Амстердаме за провоз змей и лягушек 0
19:25
Януковичу разрешили участвовать в судебных заседаниях по видеосвязи 0
19:08
Коротко о главном: страсти по ОСАГО, Дугин в маршрутке и судьба Нонко
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 4 мая
18:49
Рабочий в Новосибирске грозил прыжком с крана из-за невыплаты зарплаты 1
18:25
Грузовой поезд сбил ссорившуюся пару в Кемеровской области 0
18:06
Росавиация прокомментировала отзыв лицензии у 400 пилотов 0
17:50
Очевидцы сняли падение легкомоторного самолета в США 0
17:36
Жительница Барнаула получила срок за причинение смертельных ран отцу 0
17:24
Строители установили половину опор моста через Керченский пролив 0
17:16
Семья с двумя детьми пропала по дороге из Москвы в Ленобласть 0
17:03
Дочь Майкла Джексона Пэрис впервые сыграет в кино 0
16:53
Ученица Евгения Бедарева 9 мая в Барнауле покажет свой режиссерский дебют 0
16:34
Несовершеннолетнего жителя Алтайского края судят за интернет-экстремизм 5
16:23
Горький шоколад с пантогематогеном создали в Алтайском крае 7
16:14
Дело возбуждено против водителя BMW, подрезавшего школьный автобус 5
16:01
Сити-менеджер Бийска Николай Нонко подписал заявление об уходе — источник 2
15:52
Пьяный барнаулец на чужом автомобиле попался в руки полиции 1
15:36
Большинство россиян испытывают чувство гордости за свою страну — опрос 13
15:25
Харатьян пополнил "копилку" базы данных украинского сайта "Миротворец" 1
15:13
Бийского подростка будут судить за сбыт наркотиков 0
15:04
Подорожание неизбежно: как вырастет цена на бензин в Алтайском крае? 29
14:50
Ядовитую змею поймали спасатели в квартире у жительницы Новосибирска 1
14:34
Певец Стинг продает роскошный пентхаус в Нью-Йорке за 56 млн долларов 1
14:25
Жительница Новосибирска "выбросила" дочь в мусорный контейнер 1
14:13
Житель Алтая убил односельчанина выстрелом из дробовика из-за ссоры – СК 2
14:04
Будущего конкурента Boeing – МС-21 – собрали на иркутском авиазаводе 38
13:54
И клещ не проскочит: как проверяют перед открытием сезона парки Барнаула 0
13:44
Автомобиль Subaru перевернулся в Заринске. Фото 1
13:33
Улицу Мерзликина перекроют в центре Барнаула на две недели 0
13:27
"Дети войны" в Алтайском крае получат помощь при подключении дома к газу 4
13:14
Водолазы в Хабаровском крае достали со дна озера машину с двумя телами 0
13:04
Киев обжалует решение Интерпола прекратить поиски Януковича и его сына 5
12:51
Как советская газета из Маргарет Тэтчер "железную леди" сделала 2
12:33
Красную площадь закроют для посетителей до 9 мая 2

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.