Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в фейсбуке сообщила, что ее дочери была оказана медицинская помощь после укуса собаки.
"Посыпались сообщения и звонки о том, что Марьяну укусила собака. Не знала, что детское приключение может вызвать такой переполох. Было дело — хватанула. Страху и реву было много. Собака не бродячая, привитая, сейчас под контролем ветеринаров. Ребенку оказана необходимая помощь", — написала она.
Захарова поблагодарила всех за внимание и заботу.
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