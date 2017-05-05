Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что кабмин продолжит поиск финансовых резервов для выполнения социальных обязательств, а также поразмыслил над "оценкой достижения показателей указов" президента, сообщается на сайте Кремля.
"Естественно работа над всеми проблемами должна быть продолжена. Правительство это понимает и осознает. Естественно, мы продолжим и поиск финансовых резервов. Естественно, Правительство продолжит реализацию указов и будет стараться исполнить все те задачи, которые в настоящий момент еще не исполнены", — заявил Медведев на заседании Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития.
Также Медведев придумал новый критерий оценки указов.
"Что же касается вопросов, связанных с тем, каким образом оценивать то, что сделано, – мне кажется, здесь критерий оценки совершенно простой, он очевиден: это продолжительность жизни. Объективно она же выросла. Еще совсем недавно, когда мы начинали работать, она была 65-66 лет, средняя продолжительность жизни по стране. Сейчас она у нас 72 года, и она становится больше. Вот это суммарный показатель, на него и нужно опираться при оценке достижения показателей указов по целому ряду направлений", — считает премьер-министр.
"Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Уважаемые коллеги! Всем ясно, насколько важны вопросы, которыми мы занимаемся, потому что они касаются практически каждой семьи, каждого гражданина Российской Федерации так или иначе", — продолжил заседание президент России Владимир Путин.
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