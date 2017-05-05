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Продажа дисков группы "Ленинград" в Барнауле обернулась для местного предпринимателя штрафом в размере четырех тысяч рублей.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, бизнесмен осуществлял реализацию аудио- и DVD-дисков.
"В ходе проверки было установлено, что индивидуальный предприниматель осуществлял торговлю аудиодисками группы "Ленинград" c перечнем названий альбомов песен в виде слов или словосочетаний, содержащих нецензурную брань. Текстовое предупреждение "содержит нецензурную брань" отсутствует", — объясняют суть претензии в надзорном ведомстве.
Диск изъяли для проведения аудиовизуальной экспертизы. Согласно заключению, нецензурная брань содержится также и в текстах песен группы "Ленинград".
Решение о штрафе в отношении предпринимателя вынес мировой судья Железнодорожного района краевой столицы.
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