Фото: marpravda.ru
Жителя Барнаула 1995 года рождения суд признал виновным в уклонении от призыва на военную службу, сообщает региональная прокуратура.
В надзорном ведомстве указывают, что молодой человек, будучи поставленным на воинский учет, в течение двух призывных кампаний 2015 года умышленно и при отсутствии законных оснований для освобождения от призыва на военную службу уклонился от призыва.
Горожанин не являлся в военный комиссариат, а также не извещал сотрудников военкомата о наличии уважительных причин своего отсутствия.
"В судебном заседании подсудимый вину не признал и пояснил, что повесток он от сотрудников военкомата не получал, подписи на корешках повесток выполнены не им. Вместе с тем принадлежность подписей в корешках повесток подтвердилась почерковедческим исследованием", — добавляют в прокуратуре.
В итоге молодому человеку назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.
Комментарии
Ах гаденыш, не хочет в Сирию ехать, так ему и надо.
не дорого от армии отмазался
две призывных кампании - это осень и весна. Т.е. 1 год. 15тыщ в год. осталось 6 лет. 15х6=90тыщ. Считай в рассрочку. Нормальная цена . Сразу отдавать пришлось бы чуть больше
а что, с судимостью его будут ещё беспокоить?
5.05.2017 09:56 - это административка, а вот если сильно упрЁтся - в дальнейшем реально сядет и не на год. А вообще пару лет назад была очередь на службу, не знаю как сейчас
А нафига он расписывался? Думаю больше они его на подписи не поймают, теперь он реально лет 5 не будет получать повесток
Много куда он не сможет пойти работать без армии, но он и не рвется на эту престижную высокооплачиваемую госслужбу, если есть свой бизнес
так это шантаж
угу, бизнес у него свой...
так-то он конечно уникум, про него в газете напечатали)
Кто не служил, тот не мужик!!!!!
мужики в овраге последний буй без соли доедают