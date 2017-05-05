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Барнаульца осудили за уклонение от призыва в армию

, ИА "Амител"
Размер штрафа составил 15 тысяч рублей

Фото: marpravda.ru

Жителя Барнаула 1995 года рождения суд признал виновным в уклонении от призыва на военную службу, сообщает региональная прокуратура.

В надзорном ведомстве указывают, что молодой человек, будучи поставленным на воинский учет, в течение двух призывных кампаний 2015 года умышленно и при отсутствии законных оснований для освобождения от призыва на военную службу уклонился от призыва.

Горожанин не являлся в военный комиссариат, а также не извещал сотрудников военкомата о наличии уважительных причин своего отсутствия.

"В судебном заседании подсудимый вину не признал и пояснил, что повесток он от сотрудников военкомата не получал, подписи на корешках повесток выполнены не им. Вместе с тем принадлежность подписей в корешках повесток подтвердилась почерковедческим исследованием", — добавляют в прокуратуре.

В итоге молодому человеку назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

5.05.2017 09:41
гость

Ах гаденыш, не хочет в Сирию ехать, так ему и надо.

0  0
5.05.2017 09:43
- гость -

не дорого от армии отмазался

0  0
5.05.2017 09:48
- гость -

две призывных кампании - это осень и весна. Т.е. 1 год. 15тыщ в год. осталось 6 лет. 15х6=90тыщ. Считай в рассрочку. Нормальная цена . Сразу отдавать пришлось бы чуть больше

0  0
5.05.2017 09:56
- гость -

а что, с судимостью его будут ещё беспокоить?

0  0
5.05.2017 10:06
- гость -

5.05.2017 09:56 - это административка, а вот если сильно упрЁтся - в дальнейшем реально сядет и не на год. А вообще пару лет назад была очередь на службу, не знаю как сейчас

0  0
5.05.2017 10:15
гость

А нафига он расписывался? Думаю больше они его на подписи не поймают, теперь он реально лет 5 не будет получать повесток

0  0
5.05.2017 10:17
гость

Много куда он не сможет пойти работать без армии, но он и не рвется на эту престижную высокооплачиваемую госслужбу, если есть свой бизнес

0  0
5.05.2017 10:20
- гость -

так это шантаж

0  0
5.05.2017 10:24
- гость -

угу, бизнес у него свой...
так-то он конечно уникум, про него в газете напечатали)

0  0
5.05.2017 10:34
- гость -

Кто не служил, тот не мужик!!!!!

0  0
5.05.2017 10:50
- гость -

мужики в овраге последний буй без соли доедают

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