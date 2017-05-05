Фото: Югра.ру
Центробанк РФ организовал внеплановую проверку банка "Югра" из-за сбоя, произошедшего на прошлой неделе. Именно после него было затруднено обслуживание клиентов, сообщает газета "Ведомости".
"Сотрудники планируют проверить полноту и своевременность исполнения обязательств перед клиентами в период нештатной ситуации, депозитные операции и операции с прочими привлеченными средствами физлиц, а также информационные технологии банка", — говорится в сообщении.
По словам одного из собеседников "Ведомостей", у ЦБ также вызывает опасения большой депозитный портфель банка, который на данный момент составил 179,4 млрд рублей.
Ранее стало известно, что банк "Югра" получил более 28 млрд рублей для увеличения капитала банка и компенсации создания допрезервов от своих акционеров в 2016 году.
Итоги своих проверок ЦБ не раскрывает, указывая лишь, что учитывает их результаты при осуществлении надзора. По некоторым данным, "Югра" в прошлом году получил убыток в размере 31,7 миллиарда рублей.
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