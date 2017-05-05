Фото: stirpostir.ru
Мэрия Барнаула назвала первые дворовые территории, которые благоустроят в этом году в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды".
Данные дворы были определены в ходе заседания профильной Общественной комиссии под руководством первого заместителя главы администрации краевой столицы Александра Алексеенко.
"Заявки от желающих участвовать принимались с 1 апреля по 2 мая. На рассмотрение комиссии поступило 129 пакетов документов", — уточняют в мэрии.
В данный момент определены первые 10 дворовых территорий, подлежащих благоустройству. Они расположены по адресам:
- улица Парижской Коммуны, 48;
- улица Красносельская, 96;
- улица Красносельская, 92;
- проспект Ленина, 58;
- проспект Ленина, 96а;
- улица Смольная, 50;
- проезд Тальменский, 8а;
- проспект Калинина, 3;
- улица Шумакова, 33;
- улица Шумакова, 37.
В администрации добавляют, что общественное обсуждение проекта муниципальной программы продолжится до 25 мая.
Комментарии
Выключите уже батареи! Жара на улице!
"В данный момент определены первые 10 дворовых территорий, подлежащих благоустройству"- В целом это на одном избирательном округе, если посмотреть нарезку округов.
Ждем комментаторов Илью, десятника, Ксению, строителя и прочих. Пора петь осанны шефу.
5.05.2017 10:03
- гость -
Выключите уже батареи! Жара на улице!
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может, Вы все-таки отопление отключить просите?
а выключить батарею может каждый самостоятельно, перекрыв кран
Отремонтируйте уже ул.Трактовую-П О Ж А Л У Й С ТА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нужно было заявки оставлять, не в комментариях возмущаться. Дугин амител не читает, кто вам мешал заявки оставлять?
Для того, чтобы ваш двор делали, надо хотябы заявку подавать что ли. Проект заработал даже раньше, чем я думал. Остаётся только поздравить тех, чьи дворы скоро преобразятся. Хорошие новости на общем фоне. Те, кто уже начал вонять в комментариях, ну теперь то что не так? Очевидно вам уже не угодишь никак, только и хватает ума шкнить в комментариях
Вижу в списке дворы, которые действительно нуждаются в ремонте, таким образом, планомерный ремонт дворов приведёт к тому, что город в скором времени преобразиться, в сумме с набережной и парком на ВДХН - супер будет