Штормовая погода придет в Алтайский край на предстоящих четырехдневных выходных, сообщили порталу Amic.ru в региональном Гидрометцентре.
Так, 6 мая край будет находиться в теплом секторе южного циклона. Температура воздуха в ночные часы повысится до +9...+14 градусов, а днем будет колебаться от +21 по северо-западу до +31 по юго-востоку.
"Помимо кратковременной волны тепла, южный циклон принесет и штормовую погоду. Днем 6 мая и в начале ночи 7 мая ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы достигнут 22-27 метров в секунду. Ожидаются дожди, грозы", — рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
Причем днем 7 мая дожди охватят большую часть территории Алтайского края.
Комментарии
Отдохнули, бл.
снег с 8 октября по 03 мая, потом дожди. смоет все же деревню Гадюкино...
а акимфий предупреждал