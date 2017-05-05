Фото: marrywhite.ru
Минкомсвязи РФ предлагает разрешить выбирать дату регистрации брака в течение года со дня подачи заявления. Инициатива размещена на портале нормативных правовых актов.
В случае одобрения инициативы парламентом страны и президентом закон может вступить в силу уже с 2018 года.
"Заключение брака и государственная регистрация заключения брака проводятся в дату, указанную в совместном заявлении о регистрации брака, но не ранее одного месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи совместного заявления о регистрации брака", — говорится в тексте правовых актов.
Кроме того, подавать заявление можно будет дистанционно через Единый портал госуслуг.
Отметим, что в настоящий момент регистрация брака производится по истечении месяца со дня подачи заявления. Однако, если есть уважительные причины, то в течение двух месяцев. В ведомстве считают, что такие нормы создают возможность для коррупции из-за того, что большое количество граждан хотят заключить брак в знаменательные даты, но не имеют возможности подать заявление о вступлении в брак в соответствующую дату.
Комментарии
Кому деньги-то нести, не написали?
Я бы не месте главред АМИКа по шее надавал креативщику, за такой неоднозначночитаемый заголовок.
господа, теперь можно устраивать флэшмоб, указав одну и ту же дату)))