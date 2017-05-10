Современная строительная выставка – это не только яркое шоу, но и возможность чему-то научиться, узнать о новых эффективных технологиях, принять участие в мастер-классах и вообще вынести что-то полезное для обустройства своего дома, дальнейшего развития бизнеса. Максимум пользы для участников и посетителей – вот основной принцип организации экспозиций на выставке "АЛТАЙСТРОЙ-2017-Барнаул", которая пройдет с 17 по 19 мая во Дворце зрелищ и спорта.
Шоу-рум "Строим дом"
Комплекс выставочных мероприятий и мастер-классов с демонстрацией материалов и технологий домостроения от фундамента до конька. Каждый из посетителей выставки сможет лично оценить, какая из конструктивных схем частного дома наиболее предпочтительна для него по трудовым и финансовым затратам, а также в плане прокладки коммуникаций, отделки и последующей эксплуатации. Будут представлены как вполне традиционные и слегка усовершенствованные материалы и технологии, так и абсолютно новые для нашего региона.
День безопасности
Безопасности посвящен целый день – 19 мая – с интерактивным шоу "Стоп вор", "Кража года", "Умный дом" и прочими. Настоящий пожар в миниатюре, устроенный одним из экспонентов, продемонстрирует эффективность противопожарных пропиток для дерева. Известнейшие оконные компании продемонстрируют противовзломную фурнитуру (и даже дадут попробовать ее взломать), бронированные и модернизированные стеклопакеты, автоматически закрывающиеся во время дождя окна и многое другое.
День кровельщика
Чтобы кровля не "бежала" и надежно и очень долго защищала от дождя и от морозов, нужен грамотный подход к ее обустройству и качественные строительные материалы. В ходе конкурса профессионального мастерства среди кровельщиков "Мастер-крышмэн", который пройдет 17 мая (первый день выставки) под патронажем Всероссийского кровельного союза, каждый сможет узнать о типичных ошибках при организации кровли и о способах их избежать. Три профессиональные команды на полноразмерных макетах стропильных систем продемонстрируют высший класс кровельного искусства, а бригадиры этих команд прокомментируют происходящее и дадут любые консультации посетителям выставки.
Польза очевидна
Шоу-битва экскаваторов, которая пройдет 18 мая, задумана не столько ради шоу, сколько в качестве демонстрации возможностей профессиональной техники. "Балконная распродажа" поможет избавиться от ненужных или, наоборот, приобрести в небольшом объеме нужные строительные и отделочные материалы. Мастер-классы от отделочников помогут сделать ваш дом или офис стильным и красивым. Наконец, бесплатный розыгрыш для всех посетителей выставки (а вход тоже бесплатный) позволит получить что-то полезное для работы по дому или усадьбе.
Выставка "АЛТАЙСТРОЙ-2107-Барнаул" во Дворце Спорта с 17 по 19 мая
Часы работы: с 10 до 18 часов
Справки по телефону (3852) 66-71-89 и на сайте
Вход на выставку свободный
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