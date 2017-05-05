25 мая в клубе Rock Pub (Союза Республик, 44а) пройдет концерт лидера знаменитой группы "Тараканы". Как рассказывают организаторы, Дмитрий Спирин едет в Барнаул с мощным сольным концертом. Вместе с ним на сцену выйдет гитарист с уникальной техникой и подачей Дмитрий Кежватов, соавтор огромного количества музыкального материала на трех наиболее известных альбомах "Тараканов" — "Страх и ненависть", "Улица Свободы" и "Ракеты из России".
С осени 2017 года команда и Сид (Дмитрий Спирин — прим. ред.) уходят в творческий отпуск, так что в ближайшие несколько лет для любителей творчества "Тараканов" это будет единственный концерт, на котором получится услышать легендарные песни группы.
Все подробности можно узнать в группе мероприятия или по телефонам: +7 (913) 274-18-54, +7 (906) 966-66-87.
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